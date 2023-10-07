Emine Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı idealiyle, ülkenin her alanda kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için 22 yıldır çalışan AK Parti'ye ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı idealiyle, ülkenin her alanda kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için 22 yıldır çalışan AK Parti'ye ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında kongre için özel hazırlanan klibe yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde heyecanımıza, birlik ve beraberliğimize ortak olan tüm gönüldaşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı idealiyle, ülkemizin her alanda kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için 22 yıldır çalışan AK Parti'ye ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."