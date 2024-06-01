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Emine Erdoğan: AK Parti 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin milletin iradesini her şeyin üstünde tutarak 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstlendiğini ifade etti. Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstlendiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıya ilişkin fotoğraflara paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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