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Emine Erdoğan, Okuma Yazma Seferberliği'ne Katılan Vatandaşları Tebrik Etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle Okuma Yazma Seferberliği'ne katılan 1 milyon 763 bin 502 vatandaşı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle Okuma Yazma Seferberliği'ne katılan 1 milyon 763 bin 502 vatandaşı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız', 'Nerede Kalmıştık' projeleri ve 'Okuma Yazma Seferberliği' ile dünden bugüne gayret ettiklerini belirtti.

Erdoğan paylaşımında, "Bilhassa yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız bugün, yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz. Dünyası harflerin ışığıyla aydınlanan her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın daha önce katıldığı programlarda okuma yazmanın önemine dikkati çeken konuşmalarının bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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