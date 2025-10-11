Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın, 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı.