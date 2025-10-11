Haberler

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın, 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

MasterChef Türkiye'de haftanın elenen ismi belli oldu

MasterChef'te beklenmedik veda! Elenen isim şaşırtıcı

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.