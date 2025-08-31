Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi'nin Ruhunu Yaşatacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri' ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.