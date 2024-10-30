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Emine Erdoğan'dan '29 Ekim Özel Programı' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan '29 Ekim Özel Programı' paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, programa ilişkin videoyu paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılı. 1 asrı aşan bağımsızlık ve birlik ruhuyla, geleceğe umutla yürüyoruz. Nice yüzyıllara" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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