Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı, konsere ilişkin paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.