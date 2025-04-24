İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Konseri Paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da takip etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı, konsere ilişkin paylaşımda, "Sanatla tanışan her çocuk; kalbinin sesini ve toplumun rengini öğrenirken dünyayı da keşfeder. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu gibi anlamlı projelerin, ülkemizin dört bir yanında filizlenmesini; her çocuğun sanatla yeteneklerini geliştirebileceği alanlara kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.