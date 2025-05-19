Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses; azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canı gönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.