Emine Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " 15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir. Cesaret timsali yürekler o gece, tanklara karşı dimdik durmuş, kurşunlara yürümüş, bölünmez bir bütün olarak karanlığa geçit vermemiştir. Canı pahasına istiklalini savunan bu yüce duruş, vatan toprağına imanla kazınmış bir iradenin ifadesidir. Bu büyük birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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