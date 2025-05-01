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Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istikbali için dökülen her alın teri çok onurlu, çok kıymetlidir. Çünkü emek, özünde dayanışma ve mücadeleyi barındırır. Tüm emekçi vatandaşlarımızın, dünyada barışı, birlik ve beraberliği temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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