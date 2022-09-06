Emine Erdoğan, Bosna Savaşı'nın sembollerinden Umut Tüneli'ni ziyaret etti
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.
Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi.
Umut Tüneli gezisi sırasında ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan'a Saraybosna'nın dünyaya açılan tek kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.
Emine Erdoğan'ın ceketinin düğmelerinde ve yüzüğündeki Umut Tüneli'ne ait motifler dikkati çekti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı'nın sembollerinden 'Umut Tüneli'ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor." ifadesini kullandı.