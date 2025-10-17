Haberler

Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Rossbach'tan Sıfır Atık Görüşmesi

Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Rossbach'tan Sıfır Atık Görüşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü. Görüşmede Gazze'nin yeniden inşası ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü ele alındı. Rossbach, Türkiye'deki yeni BM-Habitat ofisinin sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanlarında önemli bir merkez olacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen görüşmede BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ve Gazze süreci ele alındı.

Türkiye'de açılması planlanan Bölge Türkiye'nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden BM Habitat İcra Direktörü Rossbach Rossbach, Açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Gazze konusununda gündeme geldiği görüşmede BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, Gazze'de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. Herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde işbirliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini ifade etti.

Gerçekleşen görüşmede Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.