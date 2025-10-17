Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Rossbach'tan Sıfır Atık Görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen görüşmede BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ve Gazze süreci ele alındı.

Türkiye'de açılması planlanan Bölge Türkiye'nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden BM Habitat İcra Direktörü Rossbach Rossbach, Açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Gazze konusununda gündeme geldiği görüşmede BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, Gazze'de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. Herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde işbirliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini ifade etti.

Gerçekleşen görüşmede Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.