Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay'ın konuğu oldu.

Karşılamada, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay da bulundu.

Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile konusunun önemi de ele alındı.

Görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Armanda Begay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çevre, sağlık, eğitim başta olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Koruyucu ailelik konusunda Türkiye olarak attığımız adımları ele aldık. Sayın Begay'a Gönül Elçileri projemizin küreselleşme yolculuğunu paylaştım. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum."