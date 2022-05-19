Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı - Haberler

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Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı

AA - Selma Kasap - Güncel
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Emine Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır'ı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayşe Çağırır etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan milli sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Selma Kasap - Güncel

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