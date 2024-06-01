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Emine Erdoğan: AK Parti, milletin iradesini her şeyin üstünde tutuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin milletin iradesini her şeyin üstünde tutarak 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerleme öncülüğünü üstlendiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan Ak Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor" dedi.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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