Emine Erdoğan:  772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla, halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası koruma altındaki Ukraynalı misafir çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, medya temsilcileri ve Ukrayna vatandaşı Kırım Tatar sanatçı Jamala katıldı. Emine Erdoğan, çocuklara seslenerek, "Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda ve sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız. Tüm soydaşlarımız can kardeşimizdir. Dünyanın tüm insanları ise insanlık ailesinden yakın akrabamızdır. Ayrıca, bugün aramızda Ukraynalı kıymetli sanatçı Jamala da bulunuyor. Biliyorsunuz, kendisi 2016'da düzenlenen Eurovision yarışmasında birinci olmuştu. Şimdi ise Ukrayna'da savaştan etkilenenler için tüm dünyada dayanışma konserleri düzenliyor. Size de sanatın birleştirici gücüyle bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayının ruhu, bizlere kardeş olmayı, birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatmalıdır. Türkiye'nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriter, insandır. Ne dil, ne din, ne ırk insanlar arasında imtiyaza ya da ayrımcılığa sebep olamaz. Bu bakış açısıyla, dostluk elimiz tüm ülkelere, tüm insanlara, tüm kadın ve çocuklara uzanır. Biz çocukları insanlığın ortak emaneti kabul ederiz. Bugün, savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon insanın ev sahibiyiz. Coğrafyamızda, halihazırda devam eden savaşların yaralarını sarmaya çalışırken, Ukrayna'da çıkan savaş bizi derinden sarstı" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinden sonra Ukraynalı çocuklar Çanakkale Türküsü'nü okudu. Sanatçı Jamala'da sahnede şarkılarını seslendirdi.

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- Emine Erdoğan'ın konuşması

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,