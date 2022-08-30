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Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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