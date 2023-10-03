Emine Erdoğan : 25 depremzede bebeğimiz koruyucu ailelerini bekliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 0-1 yaş aralığındaki 53 bebekten 45'inin DNA eşleşmesi sonucu yuvalarına döndüğünü, 1 bebeğin evlat edinildiğini, 2 bebeğin koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandığını söyledi. Erdoğan, "İzleyen dönemde Başkent'e nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde koruyucu ailelerini bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' programına katıldı. Programa, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vali eşleri ve çeşitli illerden gelen koruyucu aileler de katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuğun öz ailesinin koşulları düzelene kadar başka bir şekilde koruma ve bakımını gerçekleştirmek gerektiğini ve bu durumlarda kurumsal bakım yanında, koruyucu aile hizmetinin devreye girdiğini söyledi. Göktaş, "Koruyucu aile hizmetimizin yaygınlaşması 19 Aralık 2012'de başlayan ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin özel ihtimam gösterdiği 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesiyle hız kazandı. Gönül elçilerimizin katkılarıyla da bugün itibarıyla 8 bine yakın koruyucu aile yanında 9 binden fazla çocuğumuzun olduğunu bildirmek isterim" dedi.

'YENİ MODELLER GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Koruyucu aile hizmetimize yönelik farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Bu değerli hizmet modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak çok önemli. Bu anlamda 25 Eylül'de hayata geçirdiğimiz 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi' adlı projemizin yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz. Bu proje ile koruyucu aile hizmetinin kurumsal kapasitesini artırmayı, yeni modeller geliştirmeyi ve bu hizmeti yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Anadolu'da çocuklar kimsesiz kalmaz. Zora düşen ailenin çocuğuna, akrabası, komşusu, mahallesi adeta bir ev olur. Zorda kalana el uzatmak bizim geleneklerimizde var. Bu bakışla, koruyucu aile hizmetimizin, milletimizin gönül dünyasına çok uygun, çok değerli bir model olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız 6 Şubat depremi sonrası koruyucu aile başlıklarında çok büyük bir artışa şahit olduk" diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN: BÜYÜK YOL KAT ETTİK

Emine Erdoğan ise, 'Gönül Elçileri' hareketini 11 yıl önce başlattıklarını hatırlatarak, "Kadınların güçlenmesi, yaşlıların kaliteli ömür sürmesi, engelli bireylerin hayallerine ulaşmasının önündeki engelleri bertaraf etmek için birlikte projeler geliştirdik. Kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerimiz de gönüllülük çerçevesinde ilerleyen sürece destek verdiler. Özellikle koruyucu ailelik konusunda ön yargı bariyerlerini aşarak büyük yol kat ettik. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen koruyucu aile panelleri, zihinlerdeki soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. Tanıtım filmleri, basılı materyaller, çeşitli etkinlikler, rehberlik çalışmaları ve medya desteği sayesinde kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştu. 81 ilimizin vali eşlerinin gönül elçileri unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştık. Mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla, akraba ve yakın çevre, süreli, geçici ve uzmanlaşmış koruyucu aile modeli olmak üzere 4 farklı model oluşturuldu. 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün 1051'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğumuzu 7 bin 817 koruyucu ailemize emanet etmenin huzurunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ, ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK'

Koruyucu aile olmak isteyen pek çok insanın maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğini de dile getiren Erdoğan, "Bir kez daha hatırlatmak isterim; koruyucu ailelerden yegane beklentimiz, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde, yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmalarıdır. Devletimiz, koruyucu ailelere, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının görülmesinde önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir. Yavrularımıza kol kanat geren ailelerimize verilen çok yönlü destek, engelli evlatlarımız için yüzde 50 oranında artırılmaktadır. Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde, bir kişinin sosyal güvenlik primi devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

'2 BEBEĞİMİZ KORUYUCU AİLE YANINDA'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin asrın dayanışmasını gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "O günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle refakatsiz bebeklerimiz Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara ve İstanbul'a getirilmişlerdi. Ben de gelen çocuklarımızı hastanede ziyaret ederek, bakım süreçlerini bizzat takip ettim. Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş aralığındaki 53 bebeğimizin 45'i DNA eşleşmesi neticesinde yuvalarına döndüler. 1 bebeğimiz evlat edinildi, 2 bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. İzleyen dönemde Başkent'e nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde koruyucu ailelerini bekliyor" diye konuştu.

Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde afet bölgesinden 11 vali eşiyle birlikte Hatay Çocuk Evleri Sitelerinin temelini atacaklarını da belirtti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından sanatçı Ayla Çelik, mini bir konser verdi.