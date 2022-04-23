Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler

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Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür. Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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