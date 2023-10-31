Emine Erdoğan 2023 Dünya Şehirler Günü programında konuştu -1

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki insanlık olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel