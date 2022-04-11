Türkiye, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Avrupa 2'ncisi oldu

TÜRKİYE, 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 resmi Avrupa ülkesi arasında 2'nci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Macaristan'ın Eger kentinde 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'na katılan 4 Türk öğrenci kazandıkları madalyalar rakiplerini geride bıraktı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından '2022 Bilim Olimpiyatları Programı' kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan; altın madalya, Melek Güngör ve Sena Başaran; gümüş madalya, Cemre Çetin ise bronz madalya kazandı. Türkiye, bu başarıyla 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2'nci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye'nin başarısını Twitter hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11'inci Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum" dedi.