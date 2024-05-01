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Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeğin dayanışma ve mücadeledeki önemine vurgu yaparak, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın. Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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