Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı Güncel Haberler Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcularından Emine Arslan, Faslı rakibini yenerek altın madalya elde etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcularından Emine Arslan, Faslı rakibini yenerek altın madalya elde etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi. 56 ülkeden 24 branşta 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada, Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan da yer aldı. Kadınlar full contact 52 kiloda ringe çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Faslı sporcuyu yenerek, altın madalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den tebrik Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Arslan'ı tebrik etti. Özdemir, "Bu dev organizasyonda önemli başarı elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyayla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz daima yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük Bağcılar Belediyesi Emine Arslan Güncel Haberler

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