Emin Efe Coşkun İçin Kutlama Etkinliği Düzenlendi
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki lösemiyi yenen Emin Efe Coşkun için renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte çocuklara ikramlar sunulurken, katılımcılar bir araya gelerek kutlama yaptı.
Küçükçekmece'de lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun için balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Küçükçekmece Belediyesince 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun'un lösemiyi yenmesi dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte, çocuklara mısır ve pamuk şeker ikram edildi, çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.
Etkinlikte, katılımcılar Emin Efe Coşkun için renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Ahbap ve Genç Fenerbahçeliler topluluklarının da destek verdiği etkinliğe, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay'da katıldı.
Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.