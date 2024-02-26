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Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam Sergisi

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Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın eserlerinden oluşan sergi, Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sergide, yaklaşık 230 eser sergileniyor.

Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın'ın eserlerinden oluşan "Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam" başlıklı sergi Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen sergide, Zafer Yıldırım aile koleksiyonu ile Barın Han aile arşivinden bir seçkiye yer verildi.

Küratörlüğünü Ali Kayaalp'in üstlendiği sergide, sanatçının grafik sanatındaki ustalığını, hattatlık ve cilt restorasyonundaki bilgisini yansıtan yaklaşık 230 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa katılan Emin Barın'ın oğlu Tevfik Barın, sergiye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yapılan en kapsamlı Emin Barın sergisi olacak. Daha önce hiç bu kadar mükemmel bir mekanda sergilenmemişti açıkçası. O yüzden aile olarak gurur duyuyoruz." dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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