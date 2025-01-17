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Emevi Camisi'nde Altıncı Cuma Namazı Kılındı

Emevi Camisi'nde Altıncı Cuma Namazı Kılındı
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Suriye'nin başkenti Şam'da Baas rejiminin yıkılmasının ardından altıncı kez Cuma namazı kılındı. Binlerce kişi, birlikte namaz kılarak birlik mesajı verdi. Namaz sonrası yağmur duası yapıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Baas rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camisi'nde altıncı kez cuma namazı kılındı.

Binlerce kişi, bu hafta da cuma namazını kılmak için Emevi Camisi'ne geldi.

Başkent Şam ve diğer illerden gelen Suriyeliler beraber saf tuttu, dualar etti.

Rejimin yıkılmasının ardından altıncı kez cuma namazını kıldıran imam Muhammed Ebu el-Hayr Şükri, hutbesinde yağmurun kesilmesinin nedenlerine dikkati çekti, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi ve izdiham yaşanmadan kalabalık dağıldı.

Emevi Camisi'nde 10 Ocak'ta cuma namazı sonrası çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetmişti, 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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