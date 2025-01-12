Emevi Camii'ndeki İzdihamda Can Kaybı 4'e Yükseldi
Suriye'de Emevi Camii'nde cuma namazı için toplanan binlerce kişinin yol açtığı izdihamda can kaybı 4'e yükseldi, 16 kişi yaralandı.
- Emevi Camii'ndeki izdihamda can kaybı 4'e yükseldi
ŞAM - Suriye'de cuma namazını kılmak için Emevi Camii'ne gelen binlerce kişinin yol açtığı izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Suriye'de cuma namazını kılmak için toplanan binlerce kişinin yol açtığı izdihamda can kaybı artıyor. Başkentteki Emevi Camii'nde bugün meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, yaralananların sayısı ise 16'ya yükseldi.
Yoğunluk nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.