Üye Girişi
Haberler

Emet ve Hisarcık Belediyeleri İş Birliği Protokolü İmzaladı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinin belediye meclislerinin aldığı ortak kararla, her iki ilçe belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile bölgenin ekonomik ve sanayi alanında büyümesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinin belediye meclislerinin aldığı ortak kararla, her iki ilçe belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolünün yöreye hayırlı olmasını dileyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Belediye meclislerimizin aldığı ortak kararla, iki kardeş ilçe olarak, bölgemizin hem ekonomik hem de sanayi alanında büyümesi adına imzaları attık. Göç veren değil işsizlik sorunu çözülmüş büyüyen ve gelişen ilçeler olacağız. Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi alanında fabrikalar bir bir çoğalırken, yöremize her yönden çok büyük katkılar sağlayacağız. Biz insanımız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Doğan Hisarcık Kütahya Emet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title