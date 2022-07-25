Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Emet'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan yoğun mücadele ile kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan yoğun mücadele ile kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü Değirmisaz İşletme Şefliği sınırlarında çıkan yangın, 26 helikopter, 9 uçak, 8 dozer, 19 tanker, 78 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 greyder, 3 ekskavatör, 13 treyler, 10 ilk müdahale aracı, 485'i orman personeli olmak üzere 800'e yakın görevlinin cansiperane mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ise gün ağardığında ortaya çıktı. Yanan alanlar dronla ve yangın kulesinden görüntülendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yaklaşık 270 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti. 24 saate varmadan tüm kurumların da desteği ile yangına karşı mücadelenin tamamlandığını söyleyen Dündar, "Yarınlarımız olan ormanlarımızı korumak uğruna kendini alevlere siper eden, gecesini gündüzüne katarak yangınlara karşı mücadele veren orman kahramanlarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve STK'lara teşekkür ediyorum" dedi.

(Mustafa Akçay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title