Emet'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Emet ilçesi malı damlar mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya)-