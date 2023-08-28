Emet'te Babuk Bey Aşevi Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Babuk Bey Aşevi Vakfı, her gün 34 ihtiyaç sahibi ailenin evlerine kadar giderek 115 kişiye 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevi, giyim yardımı, gıda yardımı ve burs yardımı gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Babuk Bey Aşevi Vakfı, her gün ilçedeki 34 ihtiyaç sahibi ailenin evlerine kadar giderek 115 kişiye 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Yemek yardımlarının yanı sıra giyim yardımı, gıda yardımı ve burs yardımı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2011 yılında kurulan Babuk Bey Aşevi Vakfı, hayırsever vatandaşların destekleri ile ilçede inşa ettiği binasında hizmet vermeye devam ediyor. Aşevine bildirilen ihtiyaç sahipleri için yine vatandaşların yardımıyla pişirilen yemekler tek tek evlere ulaştırılıyor.

Genelde yalnız yaşayanlar ile yemek yapamayacak kadar hasta olan vatandaşların yanında mali durumları sebebiyle geçinme sıkıntısı yaşayan ailelere her gün 2 öğüt sıcak yemek ulaştıklarını söyleyen Babuk Bey Aşevi Vakfı Başkanı Ahmet Topal, "Her gün 34 hanede 115 kişiye 2 öğün yemek veriyoruz. Kendimize ait binamızdaki yemekhanemizde hazırlanan yemekleri yine vakfımıza ait araçla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız, vakfımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyorlar. Kadın vakıf gönüllülerimiz de "Emeti Hatun Derneği" adı altında giyim yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyor. Adaklık kurban için de vakfımıza bağışta bulunan vatandaşlarımız sayesinde, menüsü zengin yemeklerle ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA