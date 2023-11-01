Emet Kızılay Temsilciliği Gönüllü Kayıtları Başladı
Güncel Haberler
Emet Kızılay Temsilciliği, Emet Meslek Yüksekokulunda düzenlediği farkındalık etkinliğiyle yeni gönüllü kayıtlarını gerçekleştirdi. Kızılay gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.
Emet Kızılay Temsilciliği ilçenin muhtelif yerlerine astığı afişlerle vatandaşları Kızılay gönüllüsü olmaya davet ederken, Emet Meslek Yüksekokulunda farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Emet Meslek Yüksekokulunda stant açan Emet Kızılay Temsilciliği yeni gönüllü kayıtları gerçekleştirdi.
Kızılay gönüllülerinin ilk yardım eğitiminden afet yönetimine ve psikolojik destek sağlamaya kadar birçok alanda önemli işlere imza attığını belirten Emet Kızılay Şube Temsilcisi Ali Ceyhan, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde ve Emet'te vatandaşları Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti. - KÜTAHYA