Emet Kaymakamı ve İlçe Müftüsü Engellilerle Buluştu

Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Emet Engelliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programda engellilere yönelik İslam'ın bakış açısı ve toplumun sorumluluğu konuşuldu.

Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar. Emet Engelliler Derneği üyeleriyle yemekte buluştu.

Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Emet İlçe Müftülüğü organizesinde Emet'te yaşayan engellilerle "Cami Engelli Buluşması" gerçekleştirildi.

Kaymakam Furkan Seyman'ın da katıldığı programda İslam'ın engellilere bakışı, Peygamberimizin engelli sahabelere verdiği değer ve yakın iletişimde bulunan diğer Müslümanların sorumluluğundan bahsedildi.

Programda konuşan Kaymakam Furkan Seyman, dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettiren engelli vatandaşlarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, devletin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti.

Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, devletin gücünü her zaman yanlarında hissettiklerini ifade ederek, hem Kaymakam Seyman'a hem de bu organizasyonu gerçekleştiren İlçe Müftüsü İsmail Çınar'a teşekkür etti.

Program Şube Müdürü Birol Usaç'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KÜTAHYA