Emet İlçesinde Alt Yapı Çalışmalarının Yüzde 70'i Tamamlandı

Emet ilçesinde yapılan alt yapı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi. İlçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur kanalları gibi hat döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. Yüklenici firma, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının büyük bir kısmını tamamladı. Ayrıca, su getirme çalışmaları ve su depolarının yapımı da devam ediyor. Emet Belediye Başkanı, çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını ve Gazi Emet'in alt yapı sorununun sona ereceğini belirtti.

Emet ilçesinde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Emet Belediyesince ilçenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanalları gibi hat döşeme çalışmaları yanında ilçe merkezinde büyük su depoları yapımı ve 16 kilometre mesafede bulunan Emet göledinden çelik borularla su getirme çalışmaları hızla ilerliyor. Yüklenici firma toplamda 56 kilometre olan kanalizasyon hattı çalışmasının 51 kilometresini tamamlarken, bin 200 adet muayene bacası, bin 400 adet parsel bacası imalatını gerçekleştirdi. 68 kilometrelik içme suyu hattının ise 39 kilometrelik bölümü tamamlanırken, merkezdeki 800 metreküplük deponun, bin 500 metreküplük deponun yüzde 80'ni ve diğer 800 metreküplük deponun ise yüzde 55'i tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Sorgun mevkii Emet göledinden 16 kilometre mesafede su hattı çelik borularla ilçeye ulaştı. Proje çerçevesinde yapılan 3,5 kilometrelik yağmur suyu kanalları çalışmaları tamamlanırken, çalışmaların sürdüğü deşarj hattı ise 1 hafta içinde tamamlanacak. Emet Hamam Mahallesi ve çarşı merkezde 2 adet kanalizasyon ekibi, 2 adet içme suyu hattı ekibi ve 2 adet içme suyu abone hattı ekibi çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu artıma tesisinde ise kazı ve sıfırlama çalışmaları sürerken, gölede enerji hattı için döşenecek enerji direklerinin geçici kabulünün yapıldığı öğrenildi

"Yüklenici firma 33 araçla sahada"

Emet ilçesinde alt yapı çalışmalarını yürüten yüklenici firma sahada 6 Adet 14 tonluk ekskavatör, 2 adet 21 tonluk ekskavatör, 1adet 6 tonluk ekskavatör, 8 adet jcb (lastikli yükleyici),1 adet tır,12 adet kamyon, 1adet mazot tankeri ve1 adet silindir ekipmanlarıyla çalışıyor.

" Gazi Emet'in alt yapı sorunlu son yazı olacak"

Çalışmaları yerinde takip eden ve yüklenici firmadan haftalık çalışma raporlarını alan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 60 yılın sıkıntısını geçen yıldan beri yapılan çalışmalarla halkın son defa yaşadığına dikkat çekerek," Bizler artık Gazi Emet'imizde sağlıklı içme suyu olsun, sık sık su kesintileri olmasın, halkımız modern alt yapıya kavuşsun istiyoruz. Allah'ın izniyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımız adım adım ilerliyor. Çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Daha öncede ifade ettiğim gibi halkımızı en az mağdur edecek şekilde çalışmaların sürmesi için gayret ediyoruz. Yine de birtakım sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konularda halkımızın hoşgörüsü ve sabrına sığınıyoruz. Çekilen tüm bu sıkıntılar halkımızın kendileri, çocukları ve yarınları içindir. Alt yapı ilerlerken üst yapı içinde projelendirme çalışmalarımız başladı. 2024 yılı Gazi Emet'imiz için yeniden doğuşunun yılı olacak "dedi. - KÜTAHYA