Emet ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı çalışmaları başlıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğiyle üst yapı çalışmalarına başlanacak. İlçe, modern bir alt yapıya kavuşacak ve yepyeni bir görünüme bürünecek.

Kütahya'nın Emet ilçesinde devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde üst yapı çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Alt yapı çalışmaları sonrasında yolların kentsel tasarıma uygun oluşturulması, yaya kaldırımları, ışıklandırma ve daha fazlası için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılacak. Modern bir alt yapıya kavuşacak olan ilçe, üst yapı düzenlemeleriyle de yepyeni bir görünüme bürünecek.

Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Amirliği ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleriyle bir araya gelerek projelendirme aşamalarını istişare ettiler. İki belediye, ortaklaşa bir çalışma içerisine girerek, ilçenin yeniden imarı için kolları sıvadı.

Adım adım bir şehrin yeniden doğuşuna şahit olduklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Allah'ın izniyle çalışmalarımız aşama aşama ilerliyor. Belki bu süreçte bir takım sıkıntılar yaşanıyor, farkındayız, ama her şey halkımızın daha huzurlu modern bir ilçede yaşaması için. Hep birlikte bu sıkıntılar sona erdiğinde özlediğimiz Gazi Emet'imize kavuşacağız. Üst yapı projeleri çerçevesinde yaya kaldırımları, ışıklandırma, fidan dikimleri, parke taşı döşemeleri ve ortak yaşam alanları oluşturulması gibi çok yönlü çalışmalar planlanıyor. Yeni yolların kentsel tasarıma uygun bir şekilde oluşturulması için gerekli çalışmalar da başlatılmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesinin teknik ekipleri, Emet ilçemizde sahada incelemeler yaparak, teknik bilgi alışverişi gerçekleştirdi. Bu işbirliği, Gazi Emet'imizin yeniden imarı için büyük bir adım olarak görüyorum. Bizlere her zaman destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA