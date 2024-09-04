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Emet İlçesi Arseniksiz İçme Suyuna Kavuştu

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Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllar süren çalışmalar sonucunda arsenik miktarı azaltılarak sağlıklı içme suyu temin edildi. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde açılışı yapılan sağlıklı şebeke suyu, ilçe halkının hizmetine sunuldu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde bir dönem halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan şebeke suyundaki arsenik miktarı, yeni kaynaklarla yıllar içerisinde büyük oranda azaltılırken, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde, 'sağlıklı şebeke içme suyu' açılışı yapıldı. İlçe halkı, 12 yıllık çalışmanın ardından 'arseniksiz' içme suyuna kavuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarı, yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Emet ilçesindeki şebeke suyunda geçmiş yıllarda 600 mikrograma kadar ulaştı. Emet Belediyesi, arsenikli su sorununa çözüm bulmak için 2005 yılında yaptığı çalışmalarda, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Köprücek mevkisindeki arsenikli su çıkan kuyuları kapatarak, yine aynı bölgede yeni kaynaklardan getirilen suyun ilçede kullanılmasını sağladı. İlçe Halk Sağlığı ekiplerince her ay yapılan biyolojik ve kimyasal ölçümlere göre, içme suyundaki arsenik miktarı mevsim şartlarına bağlı olarak 20 ila 25 mikrogram arasında değişirken, 2012 yılında Yeniceköy'deki Sorgun mevkisinde yapımına başlanan göletin yanına kurulan arıtma tesisi ile ilçe halkı, 12 yıl sonra sağlıklı içme suyuna kavuştu.

'3 EYLÜL 2024, ARSENİKLİ SUDAN KURTULUŞ GÜNÜ OLACAK'

Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları ve 'arsenikli su' sorununun çözülmesi dolayısıyla, Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe için büyük öneme sahip 'arsenikli su' sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Koca, ilçedeki arsenik oranı yüksek olan içme suyu sorununu çözmek için 12 yıl önce çalışma başlattıklarını dile getirerek, "12 yıl önce Emet'imize sağlıklı içme suyu kazandırmak için dağ tepe gezdik. Yüksek rakımlarda su aradık. Şu an göletimizin olduğu yerde, 957 metre rakımda ölçümler yapıldı. Gölet yapımı başlarken; ilçede içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanalları yenilenmesi ve su depoları, isale hatları yapımı için proje ihalelerini gerçekleştirdik. Gölet yanına yapılan arıtma tesisimizde, 15 gündür test uygulamaları gerçekleştirildi. Bugün de ilçemize göletten ilk suyu akıtıyoruz. 3 Eylül 1922 Emet'imizin düşman işgalinden kurtuluşu, 3 Eylül 2024 ise Emet'imizin arsenikli sudan kurtuluş günü olacak. Belediye olarak 3 vardiya ekip kurarak, 2-3 ay içerisinde yeni hattan tüm Emet halkına, sağlıklı içme suyunu vermek için çalışacağız. Daha sağlıklı nesiller için hayırlı olsun Gazi Emet" diye konuştu. Konuşmaların ardından, gölet suyu vanası açılarak ilçeye ilk su verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Şebeke Şebeke Sağlık Güncel Çevre Emet

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