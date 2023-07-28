Emet İlçe Müftülüğünde İlk Resmi Nikah Kıyıldı

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Emet ilçe Müftülüğünde ilk resmi nikah Müftü İsmail Çınar tarafından kıyıldı. Emre Baş ile Zehra Dursun çiftinin nikahları Emet Müftülüğünde İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından kıyıldı. Nikah sonrası genç çiftlere mutluluklar dileyen İlçe Müftüsü İsmail Çınar, çiftlere evliliğin ve nikahın öneminden bahsederek tarafların birbirlerinin cennete giden yol arkadaşlığı anlamında refiki ve refikası olduklarının altını çizdi. Nikah merasimi yapılan dua ile sona erdi.