Emerit Kral Juan Carlos yolsuzluk iddialarının ardından terk ettiği ülkesini ziyaret etti

İspanya'da hakkındaki yolsuzluk ve yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili iddialardan dolayı Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden emerit Kral Juan Carlos, kısa süreli seyahat için ülkesine döndü.

İspanya'da hakkındaki yolsuzluk ve yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili iddialardan dolayı Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden emerit Kral Juan Carlos, kısa süreli seyahat için ülkesine döndü.

Hakkındaki tüm suçlamalar yargıda düşmesine rağmen gerek siyasi çevrelerde gerekse kamuoyunda baskı görmeye devam etmesinden dolayı yaşamını Abu Dabi'de sürdüren emerit Kral Juan Carlos, ülkesini ikinci kez ziyaret etti.

Juan Carlos, Mayıs 2022'de olduğu gibi bu yıl da İspanya Yelkenli Yarışması gerekçesiyle ülkenin kuzeyindeki Galisya bölgesinde bulunan Sanxenxo ilçesine gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan özel uçakla gelen Juan Carlos'u Sanxenxo Yat Kulübü'nün başkanı olan arkadaşı Pedro Campos karşıladı.

Geçen yıl olduğu gibi yine Campos'un evinde kalan Juan Carlos'un, yarışmaya katılacak "Bribon" adlı yelkenle yarın bir tur atması ve 23 Nisan Pazar günü de Abu Dabi'ye dönmesi bekleniyor.

İspanyol basınının yoğun ilgi gösterdiği Juan Carlos'un ziyareti sırasında, oğlu İspanya Kralı 6. Felipe ya da diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle görüşmesi öngörülmüyor.

Öte yandan, Juan Carlos'un ziyareti ülke iç siyasetinde de polemik konusu olmaya devam etti.

Bask ve Katalan ile aşırı sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri, yolsuzluk iddialarına adı karışan emerit Kral'ın ziyaretinden dolayı hükümetten açıklama yapmasını isterken, Juan Carlos'un korunması için devletin yaptığı harcamalarla ilgili bilgi istedi.

39 yıllık devlet başkanlığının ardından gelen yolsuzluk suçlaması

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 85 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da Kraliyet Ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.

Devlet bütçesinden aldığı yıllık maaş, yolsuzluk iddialarının ardından Haziran 2020'de kesilen Juan Carlos, İspanya'da hakkında açılan soruşturmaların ardından 3 Ağustos 2020'de ülkeyi terk etme kararı aldığını açıklamış ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

İspanya'da Maliyeye 4,6 milyon avroluk borcunu anlaşmayla ödedikten sonra hakkındaki soruşturma savcılık tarafından kapatılan Juan Carlos ayrıca, Suudi Arabistan'dan gelen 100 milyon dolarlık bağış ve eski sevgilisi Corinna Larsen ile ilgili komisyon olayıyla ilgili İsviçre savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardan da Aralık 2021'de aklanmıştı.

Hakkında yasal hiçbir süreç bulunmayan eski İspanya Kralı, Abu Dabi'de yaşamaya devam ediyor.