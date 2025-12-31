Haberler

Seyit Aslan: Sermayenin ve Gericiliğin Karanlığı Değil, İşçi Sınıfının Gücü Galip Gelecek

Güncelleme:
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yeni yıl mesajında işçi sınıfının örgütlü gücünün önemli olduğunu ve sermaye politikalarına karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda "Yeni yıl hepimize umut ve coşku getirsin. Sermayenin ve gericiliğin karanlığı değil, umudun ve işçi sınıfının örgütlü gücü galip gelecek" ifadelerine yer verdi.

Sermaye politikalarının çocuk işçiliğini, grev yasaklarını, iş kazalarını, eşitsizliği ve sömürüyü derinleştirdiğini ifade eden Aslan, yeni yılda bu tablonun karşısına mücadelenin, direnişin ve dayanışmanın konulacağını vurguladı.

Aslan, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"Bizi her geçen gün daha kötü hayat koşullarına iten sermaye için direniş odağı olmaya devam edeceğiz. Çocuk işçilerin, yasaklanan grevlerin, iş kazalarının, eşitsizliğin ve sömürünün değil mücadelenin, direnişin ve dayanışmanın yeni yılını hep birlikte örgütleyeceğiz.

Sansürün, mahkeme kapılarının, hapishanelerin değil düşünce özgürlüğünün umudunu yeşerteceğimiz, diz dize, omuz omuza, yan yana bir yıl olsun. Özgürlük ve sosyalizm için mücadele etmekten bir an bile geri durmayacağız.

Yeni yıl hepimize umut ve coşku getirsin. Sermayenin ve gericiliğin karanlığı değil, umudun ve işçi sınıfının örgütlü gücü galip gelecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
