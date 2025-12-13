Pendik'te 24 Saatte 5 Ölüm... Emep'li Karaca'dan Tepki: İşte AKP'nin Yüzü

(İSTANBUL) – Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İstanbul Pendik'te son 24 saat içinde meydana gelen 5 ölüm olayına tepki gösterdi. Karaca, ölümlerin, yoksulluk, çocuk işçiliği ve kadına yönelik şiddet kaynaklı olduğunu belirterek "İşte AKP'nin aile yılı. İşte tek adam rejiminin kadın ve çocuk politikası. İşte her türlü şiddetin ve önlenebilir ölümün politik olduğunun apaçık kanıtı. İşte sadece 24 saat içinde, aynı sokaklarda yaşanan ölümlerle AKP'nin yüzü" ifadelerini kullandı.

Pendik'te 3 katlı binanın giriş katındaki dairede devrilen bir sobanın yol açtığı yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından aile koşullarına ilişkin bilgi veren Karaca, ailenin "çok yoksul" olduğunu ve çocukların "çok kötü koşullarda" yaşadığını aktardı. Karaca, babanın cezaevinde, annenin kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını ve çocukların okula gitmeyip gün boyu evde yalnız kaldığını belirtti. Bölgedeki diğer evlerde de benzer "yoksulluk tablosunun" yaşandığına dikkat çekerek, 2026 yılı bütçesinin Meclis'te görüşüldüğü günlerde bu ölümlerin yaşanmasının "bütçenin felaketini ortaya serdiğini" söyledi. Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Aile Bakanlığı yoksulluğun, çaresizliğin en dibinde yaşayan bu çocukları bu cehennemden kurtarmak için bütçesinin ne kadarını kullanıyor?

Babanın hapiste, annenin sokakta olduğu belli. Gün boyu evde yalnız kalan bu çocuklar, bu koşullarda niye devlet korumasında değil?

Okula gitmiyor bu çocuklar. Ey Aile Bakanı bir eğitim tedbiri var mı? Ey Milli Eğitim Bakanı, hiç sordunuz mu nerde bu çocuklar diye?

Bir soru da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e: İzmir'de aynı koşullarda ve aynı sebeple can veren 5 kardeş öldüğünde 'her şeyi paraya bağlıyorsunuz' demiştin. Sen söyle bakalım sizin iktidarınız konuyu neye bağladı? Nedeni ne olarak belirledi? Çözümü nasıl sundu?"

Çocuk İşçiliği ve Alperen'in ölümü

Soba faciasından kısa süre sonra, Pendik'te 16 yaşındaki Açık Lise öğrencisi Alperen'in çalışırken hayatını kaybetmesi de Karaca'nın gündemindeydi. Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) sistemine tepki gösteren Karaca, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendiğini hatırlatarak, "Mesleki eğitim dediğiniz, MESEM dediğiniz şey lise çağındaki çocuklara kurulan bir katliam düzeneğidir dedik, dinlemediniz. Yoksulluktan kırılan aileleri çocuklarını işçi yapmaya muhtaç ettiğiniz; çocukları bir bir öğüttüğünüz bir düzen kurdunuz" dedi. Karaca, "Alperen'in katili kim? Daha kaç ölüm lazım bu sistemi kaldırmaya?" diye sordu. Karaca, AKP iktidarının 23 yılda çocuk koruma politikasını bitirdiğini ve çocukları "cemaatlerin, çetelerin, patronların eline bıraktığını" öne sürdü.

"4 çocuğunun önünde katledildi"

Pendik Esenyalı'da Hilal Aktepe'nin, 4 yıl önce boşandığı Necip Savaş Demir tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde öldürülmesi de 24 saat içindeki ölümler zincirinin son halkası oldu. Olayın kadın cinayeti olduğunu belirten Karaca, "4 çocuğun ölümü üstüne, 4 çocuğun da annesi öldü" yorumunu yaparak Aile Bakanlığı'nın kadın politikalarını eleştirdi. "Boşanan kadınların yarısından fazlası şiddet görüyor dedik. Koruma kararlarınız işlevsiz dedik. Sizin politikalarınız kadınları öldürüyor dedik" ifadeleriyle Bakanlığı eleştirdi ve Bakanın Belçika'dan ithal edilen "şiddete sıfır tolerans" sloganını tekrarladığını kaydetti.

"AKP'nin yüzü"

Karaca, yaşanan bu olayların toplamını "önlenebilir ölümün politik olduğunun apaçık kanıtı" olarak nitelendirerek sözlerini, "İşte AKP'nin aile yılı. İşte tek adam rejiminin kadın ve çocuk politikası. İşte her türlü şiddetin ve önlenebilir ölümün politik olduğunun apaçık kanıtı. İşte sadece 24 saat içinde, aynı sokaklarda yaşanan ölümlerle AKP'nin yüzü" ifadelerini kullandı.