EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan: Gazeteciler Yalnız Değildir

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan süreçte, bu sabah birçok gazetecinin gözaltına alındığını belirterek, "Doğru bir habercilikten geri durmayan basın emekçilerinin hep yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Basın emekçileri yalnız değildir. Gözaltına alınan gazetecileri serbest bırakın" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestoları takip eden birçok gazeteci de gözaltına alındı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Halkın haber alma ve doğru bilgilenme hakkı için sokakta görev yapan gazeteciler, ya sokakta polis şiddetinin hedefi oluyorlar ya da ev baskınlarıyla gözaltına alınıp zulüm görüyorlar. İktidarın faşizmi kurumsallaştırmaya yönelik baskıları nedeniyle, gazeteci gözaltıları ve tutuklamaları rutine dönüşmüş durumda. Bu sabah saatlerinden itibaren gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Zişan Gür ve Kurtuluş Arı'nın ev baskınlarıyla gözaltına alındığını öğrendik.

Basın emekçileri üzerindeki baskının bu kadar yoğunlaşması, o baskıyı uygulayan siyasi iktidar açısından, korkunun dağları sardığını göstermektedir. Bu ülkede, her türlü baskı koşullarına rağmen, halkın haber alma hakkının gereğini yapmaktan geri durmayan bir gazetecilik damarı hep var olmuştur. Doğru bir habercilikten geri durmayan basın emekçilerinin hep yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Basın emekçileri yalnız değildir. Haber haktır. Gözaltına alınan gazetecileri serbest bırakın. Gazetecilik suç değildir."