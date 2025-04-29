EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'dan 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Baskısız, sömürüsüz ve halklarımızın hak eşitliğine dayalı bir barışı inşa ettiği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın! İşçi ve emekçilere; alan yasakları kabul edilemez. Baskılar sizin, mücadele bizimdir" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Aslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın! Türkiye'de grev yasakları konusunda bir rekora imza atan, emekçileri sefalete mahküm eden AKP iktidarı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu 1 Mayıs öncesinde de işçi ve emekçilere gözdağı vermek için harekete geçti. Emekçilere alanları yasaklayan sermaye iktidarı AKP'nin kolluk güçleri İstanbul'da, 1 Mayıs kutlamaları öncesi birçok eve baskın düzenlendi, 92 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapmak suç olarak nitelendirildi.

"Bu ülkenin meydanları, sermayenin, sermaye iktidarlarının malı değildir"

İşçi ve emekçilerin değerleriyle üretilen kentler ve o kentlerin mekanları işçi ve emekçilere yasaklanamaz. Bu ülkenin meydanları, sermayenin, sermaye iktidarlarının malı değildir.

"Bu hukuksuz gözaltılar, bu korkunun da bir sonucudur"

İşçi sınıfının, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a, Türkiye bu yıl, kent meydanlarının iktidarın irade gaspına, sömürü ve baskı politikalarına karşı doldurulduğu bir iklimde gidiyor. Bunun, tek adam iktidarına korku saldığı açıktır. Bu hukuksuz gözaltılar, bu korkunun da bir sonucudur.

Baskısız, sömürüsüz ve halklarımızın hak eşitliğine dayalı bir barışı inşa ettiği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın! İşçi ve emekçilere; alan yasakları kabul edilemez. Baskılar sizin, mücadele bizimdir!"