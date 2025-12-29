Emep'ten Gazze Açıklaması: "Yunanistan ve Türkiye Hükümetlerinin Soykırım, Etnik Temizlik ve Trump'ın 'Barış Planını' Desteklemesini Kınıyoruz"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP), Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında AK Parti'nin, İsrail ile ticarete devam ettiğini ifade ederek, "Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin soykırım, etnik temizlik ve Trump'ın 'barış planını' desteklemekte suç ortağı olduklarını aynı derecede güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kahramanca direniş gösteren Filistin halkına saygı duyuyoruz. Özellikle tam kurtuluş için mücadele eden anti-emperyalist güçlerin yanındayız" denildi.

EMEP'ten yapılan açıklamada, Gazze için "Trump planı"nın bir barış planı değil, Filistin halkının soykırımının, işgalinin ve sömürüsünün devamı olduğunu kaydedildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

"ABD ve İsrail'in 'yeni bir Orta Doğu' hayali; Ukrayna, Afrika ve Latin Amerika'da da patlak veren emperyalist düşmanlıkların genel yoğunlaşmasının bir parçasıdır. Emperyalizm ve Siyonizme karşı kararlı bir mücadele olmadan özgürlüğe ve gerçek kendi kaderini tayin etme yoluna girilemez.

Yunan-Türk burjuvazisi, ABD/NATO ittifakı içinde kendi çıkarlarını ilerletmek için Gazze soykırımını bir araç olarak kullanıyor. Yunan hükümeti, suç teşkil eden politikasında İsrail'in tamamen yanındadır. Yunanistan'daki NATO üsleri İsrail'in hizmetindedir ve askeri operasyonlara doğrudan katılmaktadır. Yunan fırkateynleri Kızıldeniz'de devriye gezerek hayati bir rol oynamıştır. İsrail'e verilen destek, Yunan burjuvazisinin Güneydoğu Akdeniz'in ekonomik kaynakları ve enerji yollarından elde edilen ganimetlerden daha geniş bir pay alma tercihinin bir ifadesidir ve bu da saldırgan Yunanistan-İsrail-Mısır-Kıbrıs eksenini yaratmaktadır. Yunan devletinin İsrail'in soykırım savaşına katılımı, Filistin direnişini 'Türkiye'nin müttefikleri' olarak göstererek 'haklı' gösterilmekte ve Yunan halkı içindeki büyük dayanışma dalgasını durdurmayı amaçlamaktadır.

"AKP hükümeti, Gazze'ye yönelik ölümcül saldırıları sırasında İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürdü"

Öte yandan, Erdoğan, kendisini 'Filistin halkının koruyucusu' olarak tanıtmasına rağmen, Trump planını hızla memnuniyetle karşıladı. AKP hükümeti, Gazze'ye yönelik ölümcül saldırıları sırasında İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürdü. Türk burjuvazisinin özlemleri temelde ABD/NATO kampının bir parçasıdır ve İslamcı söylem, bölgesel bir güç olarak etkisini güçlendirmek, Türkiye içindeki işçi sınıfının ve gençliğin mücadelelerini ezmek için bir silahtır. Hükümetin İsrail ile sürdürdüğü ticaret, AKP'nin seçimlerdeki İslamcı tabanını memnun etmek için düzenlediği resmi 'Filistin yanlısı mitingler' ile bir arada varlığını sürdürdü.

Bu politikalar, her iki tarafta da adaletsiz ve tehlikeli Yunan-Türk burjuva rekabetini daha da şiddetlendiriyor. Bu nedenle, Filistin'deki katliama ortak olmaya karşı mücadele, Filistin halkının mücadelesi lehine, aynı zamanda kapitalist çıkarlara ve düşmanlıklara, emperyalist planlara karşı, halklar arasında dostluk ve işbirliği lehine, silahlanma ve savaşlar lehine bir mücadeledir.

"Filistin halkının yanında her zamankinden daha fazla duruyoruz"

Filistin halkının yanında her zamankinden daha fazla duruyoruz. Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin soykırım, etnik temizlik ve Trump'ın 'barış planını' desteklemekte suç ortağı olduklarını aynı derecede güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kahramanca direniş gösteren Filistin halkına saygı duyuyoruz. Özellikle tam kurtuluş için mücadele eden anti-emperyalist güçlerin yanındayız. Filistin'i desteklemek için dünya çapında sokaklara dökülen milyonlarca göstericiyi selamlıyoruz. Halklar Yahudilere, Müslümanlara, Hıristiyanlara veya başka etnik gruplara karşı değildir. Bu bölünmeler, halkların gerçek düşmanlarını gizlemek için sermaye tarafından teşvik edilmektedir: Kapitalizm, ırkçılık, savaş, faşizm."

Hükümete çağrıda bulunan EMEP, "Filistin halkının özgürlük mücadelesi tartışmaya açık değildir. Filistinliler, milyonlarca mültecinin geri dönüşüyle birlikte tarihi topraklarında kendi devletlerine sahip olma hakkına sahiptir. Yerleşim gettolarından oluşan, himaye altındaki bir devlet değil. İsrail'e silah ve malzeme tedarikini durdurun. Siyonist devletle tüm ilişkileri kesin. Tüm Filistinli tutsaklar serbest bırakılsın. Türkiye, Yunanistan ve Ortadoğu halkları, emperyalist egemenlikten kurtulmak için birleşin" ifadeleri kullanıldı.