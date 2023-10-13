Emep Gaziantep Milletvekili Karaca'dan Zam Talepleri Kabul Edilmediği İçin Eylem Yapan Vera Ambalaj İşçilerine Destek: "İnsanca Bir Yaşam İçin...

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep’te maaş artışı talepleri kabul edilmediği için eylem yapan Vera Ambalaj işçilerine destek verdi. İşçilerle TBMM Genel Kurulu çalışmaları sırasında görüntülü görüşen Karaca, “Bu akşam hem Ankara'da Meclis’te hem de Antep'te Vera Ambalaj işçilerinin direniş alanındaydık. İşçilerle bağımız mesafe tanımaz. Yoksulluk sınırının 40 bin lirayı aştığı bu koşullarda 16 bin lira işçilerin elbette hakkıdır. İnsanca bir yaşam için direnen Vera Ambalaj işçilerinin yanındayız" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te maaş artışı talepleri kabul edilmediği için eylem yapan Vera Ambalaj işçilerine destek verdi. İşçilerle TBMM Genel Kurulu çalışmaları sırasında görüntülü görüşen Karaca, "Bu akşam hem Ankara'da Meclis'te hem de Antep'te Vera Ambalaj işçilerinin direniş alanındaydık. İşçilerle bağımız mesafe tanımaz. Yoksulluk sınırının 40 bin lirayı aştığı bu koşullarda 16 bin lira işçilerin elbette hakkıdır. İnsanca bir yaşam için direnen Vera Ambalaj işçilerinin yanındayız" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te maaş artışı talepleri kabul edilmediği için eylem yapan Vera Ambalaj işçileriyle TBMM Genel Kurulu çalışmaları sırasında çevrim içi görüştü. İşçiler, Meclis'te sorunlarını dile getiren Karaca'ya teşekkür ederek, yaşadıkları sorunları anlattı. Bir işçi, şunları söyledi:

"Patronumuzdan zam istedik, usta işçi olarak 16 bin lira istedik. Sonraki gelen işçilere 15 bin talep buyurduk. Patronumuz bunu reddetti. Bize 1000 lira zam verdiler. 500 lira da diğer işçilerimize verdiler. Arkadaşlarımız ile oturduk, konuştuk. Bize dediler ki 'Biz bu parayı kabul etmiyoruz'. Tekrar patronumuza vardık, biz 15-16 istiyoruz dedik. Eğer zammı vermezsen, biz pazartesi işi bırakacağız dedik. Patronumuz da 'Ne haliniz varsa görün' dedi. Pazartesi gününden beri de direnişteyiz."

Karaca, işçilerle görüşmesini sosyal medya hesabından şu mesaj ile paylaştı:

"Bu akşam hem Ankara'da Meclis'te hem de Antep'te Vera Ambalaj işçilerinin direniş alanındaydık. İşçilerle bağımız mesafe tanımaz. Vera Ambalaj işçileri, 4 gündür fabrikanın önünde direniyor. 65 işçi, patronun 12 bin 700 lira ücret dayatmasına karşı 16 bin lira ücret için birlik oldu, yerli - göçmen işçiler birlikte 'Hakkımız olanı istiyoruz' dedi. Patronun 'Beğenmiyorsanız kapı orada' cevabı gece gündüz fabrika önünde direnişle karşılandı. Yoksulluk sınırının 40 bin lirayı aştığı bu koşullarda 16 bin lira işçilerin elbette hakkıdır. İnsanca bir yaşam için direnen Vera Ambalaj işçilerinin yanındayız!"