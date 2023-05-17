Emel Sayın 30 Mayıs'ta Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, sanat hayatı boyunca 31 albüm ve 20 filme imza atan Sayın, 30 Mayıs saat 21.00'de sahne alacak.

Sanatçı, konserde aralarında "Bak Yeşil Yeşil", "Rüyalar Gerçek Olsa", "Mavi Boncuk", "Olmaz Böyle Şey" ve "Feride"nin bulunduğu unutulmaz şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendirecek.