Emekliye ayrılan öğretmen 36 yıl sonra eski okulunda tahta karşısına geçti

Güncelleme:
Emekli ilkokul öğretmeni 81 yaşındaki Anşen Bazlamaçcı, 1989'da son kez görev aldığı okula yaptığı ziyarette, minik öğrencilerle bir araya geldi.

1961'de Kastamonu Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Bazlamaçcı, mesleğe ilk adımını attığı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 13 yıl öğretmenlik yaptı.

Ardından Ankara'daki Etlik Ayvalı İlkokulu'nda görev yapmaya başlayan Bazlamaçcı, meslek hayatının 15 yılında da buradaki öğrencilere ışık oldu.

Yeni adı Şehit Hakan Kabil İlkokulu olan son görev yerinde, 36 yılın ardından tekrar ders işleyen Bazlamaçcı, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Bazlamaçcı, mesleğini yıllarca sevgiyle yaptığını ve öğrencilerini çok severek çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar duygulandım ki anlatamam, ağladım az önce. Okulu şimdi gezince müdür beyi ve çocukları gördüm, sınıfa soktunuz beni. Çocuklarla birebir tanıştım, onlara şarkı söylettim, sohbet ettim. Sınıfları çok beğendim, öğretmen arkadaşım da çok güzel çalışmış. Okul çok güzel, yine aynı okulumuz ama çevre daha açıktı. Şimdi apartmanlar ve binalar yapılmış ama hala çok sevimli. Hayatımın çok mutlu, unutamayacağım bir günü oldu."

"Yaşamdan hala zevk alıyorum"

Bazlamaçcı, öğretmenlik yapmayı özlediğini vurgulayarak, yeni neslin eski öğrencilerden birçok anlamda farklı olduğunu ama kendi gözünde bütün çocukların güzel olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğe yeni başlayan meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Bazlamaçcı, "Çocukları çok sevsinler. Ortama uysunlar, bol kitap okuyup kendilerini yetiştirsinler. Bizim zamanımızda bilgisayarlar yoktu, daha çok okusunlar ve imkanlarını geliştirsinler. Okumak güzeldir." diye konuştu.

Emekli öğretmen Bazlamaçcı, "Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Yıllarca çocukları ve mesleğimi severek çalıştım, bunun için de başarılı oldum. Hala da seviyorum." dedi.

Çocuklarla iç içe bir meslek yapmanın kendisini olgunlaştırdığını dile getiren Bazlamaçcı, "Hala zevk alıyorum yaşamdan. Müzik seviyorum, gezmeyi seviyorum, kendi kendime dışarı çıkıp kafelerde oturuyorum, mutlu oluyorum. Çocukları, evlatlarımı da çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Bazlamaçcı, yaşadığı huzurevinde de çok mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumum çok güzel. Ben oraya 'yaşam evi' diyorum, orası yaşam evi. Çok güzel vakit geçiriyorum, çok güzel dostluklarımız var. Yaşam biçimim de güzel oldu. İki tane pırıl pırıl evlat yetiştirdim. Bir oğlum, bir kızım var. Okudular, güzel yerlere geldiler. Şimdi 4 torunum var, onlar da güzel okudu. Mutluyum, vatanımı ve insanları seviyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
