Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği Kuruldu

Güncelleme:
EMEK-DER, emeklilikte adaletsizliklere karşı kurulmuş bir dernek olarak, prim gününü dolduran her çalışanın emeklilik hakkını elde etmesi için mücadele edecek.

(ANKARA) - Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği (EMEK-DER) bugün kuruldu. EMEK-DER Başkanı Özlem Gümüş, "Derneğimizi kurma motivasyonumuz, yalnızca kendi hak arayışımız değil; aynı durumda olan tüm emekçilerin sesi olmak, ortak akıl ve ortak iradeyle çözüm üretmek, adaletsiz bir sistemin sessiz mağdurlarını görünür kılmaktır" dedi.

Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği bugün kuruldu. EMEK-DER Başkanı Gümüş, derneğin kurulmasına ilişkin şunları kaydetti:

"8 Eylül 1999 sonrası sigortalı milyonlarca emekçi olarak, yıllardır süregelen büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bu haksızlığın giderilmesi için 3 yıldır aralıksız mücadele eden bir ekip olarak, bugün bu mücadelenin kurumsal bir zemine taşınması amacıyla EMEK-DER-Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği'ni kurmuş bulunuyoruz.

Derneğimizi kurma motivasyonumuz, yalnızca kendi hak arayışımız değil; aynı durumda olan tüm emekçilerin sesi olmak, ortak akıl ve ortak iradeyle çözüm üretmek, adaletsiz bir sistemin sessiz mağdurlarını görünür kılmaktır.

Ortadaki haksızlık nedir? 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşlar ile EYT kapsamındaki çalışanlar arasında, emeklilik hakkına erişimde 17 yıla varan bir uçurum bulunmaktadır. Aynı primleri ödeyen, aynı işlerde çalışan, aynı vergiyi veren milyonlarca insan, yalnızca sigorta giriş tarihlerindeki birkaç günlük fark nedeniyle yıllarca daha fazla beklemeye zorlanmaktadır. Bu durum, çalışma hayatının hiçbir adalet ilkesine sığmamaktadır.

"Primini ödeyen emekli olsun"

EMEK-DER olarak ortaya koyduğumuz çözüm nettir: Prim gününü dolduran her çalışanın, yaş şartı makul bir kademe ile azaltılarak emekliliğe erişebilmesi. Kısacası, 'primini ödeyen emekli olsun.' Bu model, hem hakkaniyetlidir hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini gözeten, hesaplanabilir ve uygulanabilir bir formüldür."

Derneğin çalışmaları ise şöyle sıralandı:

"TBMM'de tüm siyasi partilerle temas kurulacak, taleplerimiz doğrudan karar alıcılara aktarılacaktır. Alanında uzman akademisyenlerle birlikte teknik raporlar ve mali etki analizleri hazırlanacaktır. Kamuoyu bilgilendirme kampanyaları düzenlenecek, mağdur milyonların sesi daha güçlü duyurulacaktır. Sahada örgütlenme çalışmaları hızlandırılacak, Türkiye'nin her ilinde temsilcilikler oluşturulacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
