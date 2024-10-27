Üye Girişi
Haberler

Emeklilikte Adalet Talebiyle Kartal'da Miting Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebiyle Kartal'da düzenlediği mitingde, 1999 sonrası işe başlayan emeklilerin haklarını savundu. Genel Başkan Mihriban Uğurlu, emeklilik hakkının anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Emeklilikte adalet isteyen emekçiler, kademeli emeklilik talebiyle Kartal'da miting düzenledi. "Borçlu değil alacaklıyız" sloganlarının atıldığı mitingde konuşan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, "Hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kademeli emeklilik hakkı bir talep değil, anayasal haktır" dedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999 sonrası sigortalı çalışanların anayasal emeklilik hakkını savunmak ve kademel emeklilik talebiyle ilgili emekçilerin sesini duyurmak amacıyla bugün Kartal Meydanı'nda miting düzenledi. Yurdun dört bir yanından gelen emekçiler, "Borçlu değil alacaklıyız, hak hukuk adalet" sloganları atarak kademeli emeklilik istedi.

"Kademeli emeklilik hakkı bir talep değil, anayasal haktır"

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu sosyal güvenlikte eşitlik ve adaletin anayasal bir gereklilik olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bir buçuk yıldır bıkmadan dile getirdiğiniz mağduriyetimiz şudur, 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen 7438 sayılı YT yasası tüm çalışanlar için adil bir emeklilik sistemi getirmek yerine Anayasa Mahkemesi kararına göre düzenlenen kademe tablosunu ortadan kaldırıp, sadece 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsayan bir düzenleme olarak yürürlüğe girdi. EYT yasası 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için Anayasa Mahkemesi'nin 23 Kasım 2001 tarihli iptal kararında yer alan adil, makul, kademeli bir düzenleme içermediği için Anayasa'nın 2'inci, 5'inci ve 60'ıncı maddelerine aykırıdır. Hükümetimize haklı davamızı anlatana kadar, hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kademeli emeklilik hakkı bir talep değil, anayasal haktır."

"Devletine güvenip huzurla çalışan bizleri ateşlere attınız"

Uğurlu şunları söyledi:

"Gelinen durumun tam bir felaket olduğu doğrudur. Yaşı küçük olan emekli, yaşı büyük olan cezalı. Primi az olan emekli, primi fazla olan cezalı. Herkesin konuştuğu EYT yasasının en büyük felaketini maalesef 2000-2008 arası çalışanlar yaşıyor. Devletine güvenip huzurla çalışan bizleri ateşlere attınız. En büyük felaketi bize yaşattınız.

"Bu nasıl adalet anlayışıdır?"

Daha maaşımız yatmadan vergisi kesilen emekçileriz. Maaşımız yatmadan SGK primi ödenen emekçileriz. Çalıştık, ürettik. Devletimiz sosyal adaleti sağlamak zorundadır. Biz bu ülkeye katma değer sağlamaktan, vergi ödemekten, çalışmaktan başka nasıl bir yük oluşturmuş olabiliriz? Biz devletimize gelecekte kullanmak üzere emanet ettiğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. Ama, 'sihirli tarihi kaçırdıysan istersen 9 bin gün öde, istersen 10 bin gün öde 58-60 yaşına kadar size emeklilik yok' diyemezsiniz. Hangi vicdan sahibi insan bu adaletsizliğe sessiz kalabilir, bu nasıl adalet anlayışıdır? Emekçi ağlıyor; emekli ağlıyor; esnaf ağlıyor; memur ağlıyor. Ülkenin her bir köşesi çığ gibi mağduriyetlerle dolmuş taşıyor. Vergimizi peşin ödüyoruz. Erteleme vergi hattı istemiyoruz. Devletten ihale beklemiyoruz. EYT yasasıyla bozulduğunu iddia ettiğiniz SGK bütçesinin yükünü, 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında işe giren çalışanların üzerine yıkamayacaksınız" diye konuştu.

Kademeli emeklilik talebinde bulunan mağdurlar ise ANKA mikrofonuna şöyle konuştu:

Birce Göktaş: "Hakkımızı almak için geldik. 8 Eylül 1999 sonrası akranlarımızla aramızda 17-20 gibi emeklilik yaşında bir adaletsizlik gerçekleşti. Biz de hakkımızı almak için İzmir'den İstanbul'a geldik. Mitingimizde hakkımızı arayacağız."

Necdet Şahin: "Bizler 1 günle 17 yıla mahkum edildik. Akranlarımız emekli oldu, biz de 17 sene bekleyecek durumda değiliz. Hakkımız olan kademeli emekliliği istiyoruz."

Ali Osman Çelik: "EYT'yi 19 günle kaybettim. Burada büyük bir adaletsizlik var. Adam öldürsem 17 yıl olmaz. Devlet büyüklerimizden adalet bekliyoruz. Lütfen bu kadar insanı görmezden gelmeyin."

Mehmet Halim Sarıboğa: "Ben tam 40 günle kaçırdım EYT'yi. Fabrikada işçiyim, akranlarım arasında dalga konusu oldum. Ne olursun bu hakkımızı geri versinler."

Emeklilikte Adalet Talebiyle Kartal'da Miting Düzenlendi
Kaynak: ANKA / Güncel

Politika Güncel Yaşam

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.