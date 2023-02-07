EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN VE DEPREMDE ÖLEN POLİS MEMURU, EŞİ VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adana'da yıkılan binada yaşamını yitiren polis memuru Hasan Türkmenoğlu (50), eşi ve 3 oğlu, memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adana'da yıkılan binada yaşamını yitiren polis memuru Hasan Türkmenoğlu (50), eşi ve 3 oğlu, memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Türkmenoğlu'nun, 1 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki Tutak Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Kadirli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Türkmenoğlu, eşi Duygu (50) çocukları Ayaz (18), Asrın (10) ve Aydener Türkmenoğlu (20), yaşamını yitirdi. Arama- kurtarma çalışmasında bulunan Türkmenoğlu ailesinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi. Asri Mezarlığı'na getirilen ailenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Emniyet Müdürü Tarık Kahveciler ile mesai arkadaşları da katıldı. EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ Öte yandan, 1 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen polis memuru Hasan Türkmenoğlu'nun, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte üniversite eğitimi gördüğü Adana'da depremde yıkılan binada oturan diğer oğulları Aydener Türkmenoğlu'nun evine geldiği bildirildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Adana Güncel Haberler

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