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Emeklilerin kök aylığına zam talebi

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin kök aylığının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında olduğunu belirterek, '7 bin 500 lira kök aylık kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerine yapılmalı.' dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin kök aylığının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında olduğunu belirterek, "7 bin 500 lira kök aylık kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerine yapılmalı." dedi.

Ergün, AA muhabirine, geçmişte sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişikliklerin emekli aylıklarında eşitsizliğe yol açtığını söyledi.

Türkiye'deki emekli sayısının 15,6 milyon civarında olduğunu belirten Ergün, yaklaşık 6 milyon emeklinin 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığına dikkati çekti.

"Kök aylığın en düşüğü 5 bin 500 lira seviyesinde"

Milyonlarca emeklinin kök aylığının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında olduğunu vurgulayan Ergün, şu bilgileri verdi:

"Devlet katkısıyla 7 bin 500 liraya yükseltilen kök aylıkların en düşüğü 5 bin 500 lira seviyesinde. 5 bin 500 liralık kök aylığa kamuoyunda beklentisi oluşan yüzde 50 zam uygulansa bile bu kapsamdaki emeklilerin alacağı aylık 8 bin 250 lira olacak. Bu durumda devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alan bir emeklinin aylığına aslında yüzde 10 zam yapılması anlamına gelecek. Kök aylığı 5 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında olan emeklilerin aylıklarına ise kök aylığının seviyesine göre yüzde 20 veya yüzde 33 düzeyinde zam yapılacak."

"Yüksek prim ödeyenlere seyyanen zam yapılmalı"

Emeklilerin gelir ve refah seviyesinin artması için kök aylıkların yükseltilmesi gerektiğini belirten Ergün, "Milyonlarca emeklinin kök aylığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında. Emeklilerin önemli bir kısmı devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alıyor. Bu nedenle 7 bin 500 lira kök aylık kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerine yapılmalı. Bu adım atılmazsa milyonlarca emekli yine enflasyonun altında zam almış olacak." diye konuştu.

Ergün, yüksek prim ödeyerek 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların haksızlığa uğratılmaması için bu gruptakilerin aylıklarına da ayrıca seyyanen iyileştirme yapılmasını isteyerek, bu rakamın temmuz ayında memurlara uygulanan 8 bin 77 lira tutarında olması gerektiği belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kazım Ergün Türkiye Tüed Ekonomi Güncel Haberler

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